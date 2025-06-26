Роберт Фіцо загрожує вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє словацьке видання словацьке видання Plenum

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловився різко на адресу журналістів під час брифінгу перед Радою Європейського Союзу. Він оголосив, що має намір накласти вето на 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо його не відтермінують. Цю інформацію повідомило словацьке видання Plenum.

На запитання журналістів про те, чому позицію Словаччини щодо санкцій озвучує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, Фіцо відповів, наказавши їм “замовкнути”.

“Якби ви мене слухали, я вже два тижні говорю про це абсолютно відкрито. Але ви знайдете будь-яку дурницю та опублікуєте її. Я прем’єр-міністр, тож замовкніть.” – Роберт Фіцо

Фіцо також підкреслив, що вимагає від Ради Євросоюзу відкласти розгляд 18-го пакета санкцій. Якщо цього не станеться, він застосує право вето. Основною причиною його незгоди є пропозиція про припинення імпорту російських енергоносіїв.

24 червня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що країна оцінила попередні пункти 18-го пакета санкцій і, якщо не з’явиться нічого нового, зможе його підтримати, оскільки він не матиме негативного впливу на словацьку економіку.

Бланар також зауважив, що відключення від російського газу та нафти може мати серйозні наслідки для економіки Словаччини та Європи, а також призвести до зростання цін на кінцеву продукцію. Він підкреслив, що це може викликати підвищення цін на газ для домогосподарств і промисловості, чого уряд Словаччини прагне уникнути.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Угорщина разом зі Словаччиною заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте в Словаччині цю інформацію не підтверджують.

10 червня Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає новий пакет санкцій, якщо не отримає від Єврокомісії чіткого плану щодо енергетичної безпеки.

Що відомо про 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також охоплюють транзакції, пов’язані з проєктом “Північний потік”.

Енергетика та газ

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не зможуть здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінанси та банківська сфера