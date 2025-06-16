Прем'єр Словаччини Фіцо підтримує євроінтеграцію України, але проти санкцій проти Росії

Як повідомляє медіа Denník N

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що членство України в Європейському Союзі (ЄС) принесе більше вигоди для Словаччини, ніж негативних наслідків. Цю заяву він зробив після зустрічі з віцепрем’єр-міністром Петром Кмецем, про що повідомляє видання Denník N.

Фіцо також повторив свою пропозицію провести зустріч між урядами Словаччини та України, про яку він вже згадував у квітні. Раніше такі зустрічі проходили в жовтні 2024 року поблизу Ужгорода та в Міхаловцях, але весняна ініціатива не була реалізована.

Глава уряду підтвердив свою підтримку євроінтеграції України, проте зазначив, що не бачить її членства в НАТО. Він підкреслив, що Україна повинна бути “максимально готовою” до вступу в ЄС.

Офіс віцепрем’єра Кмеца раніше оприлюднив аналітичну позицію, в якій рекомендує підтримати українську євроінтеграцію. У документі зазначається, що інтеграція біженців, які втекли до Словаччини через війну, не обтяжить бюджет країни. Навпаки, ці люди можуть заповнити вакансії, які довгий час залишалися незайнятими.

Згідно з інформацією Denník N, у Словаччині очікують, що країна може втратити частину коштів з фондів згуртування ЄС, які є основним джерелом фінансування. Однак це може бути компенсовано економічним зростанням та проектами, спрямованими на розвиток інфраструктури для сполучення з Україною.

Незважаючи на позитивні заяви Фіцо щодо євроінтеграції України, він виступає проти запровадження санкцій проти Росії, вважаючи, що вони можуть зашкодити національним інтересам Словаччини.

Фіцо також не підтримує санкції проти Росії через її агресію в Україні, стверджуючи, що такі торговельні обмеження завдають більше шкоди Словаччині та ЄС, ніж Росії.

5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає уряд відмовитися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.