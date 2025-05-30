Прем'єр Словаччини Фіцо критикує суд за корупційний вирок Казимиру

Як повідомляє Facebook-сторінка Роберта Фіцо

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо висловив своє незадоволення рішенням суду, який визнав керівника центробанку Петера Казимира винним у корупції та наклав на нього штраф у розмірі 200 тисяч євро.

Фіцо поділився своїми думками на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що судове рішення є політично мотивованим і має на меті “завдати шкоди правлячій партії”.

“Я не можу позбутися відчуття, що це виправдано – розглядати потенційну підозру в тому, що суддя вчинив кілька кримінальних злочинів, і те, для чого це рішення мало служити”, – заявив Роберт Фіцо.

Крім того, прем’єр звинуватив прокурора, який висунув обвинувачення Казимиру, у “політичному рішенні” та “упередженості”.

Петера Казимира звинувачують у отриманні хабара в розмірі 48 тисяч євро, коли він обіймав посаду міністра фінансів, за пришвидшення процесу відшкодування ПДВ для певних компаній.

У разі несплати штрафу Казимиру загрожує рік позбавлення волі. Він вже оголосив про намір оскаржити рішення суду.

Варто зазначити, що Петер Казимир є важливою фігурою в уряді Роберта Фіцо, який сам також має досвід судимості за корупційні злочини.