Президент Словаччини Петер Пеллегріні готує візит до України у 2025 році

Його слова наводить словацьке видання Pravda

Президент Словаччини Петер Пеллегріні оголосив про свої наміри відвідати Україну. Цю інформацію оприлюднило словацьке видання Pravda.

Під час саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9) та Північної Європи, що проходив у Вільнюсі минулого тижня, політик повідомив українського президента Володимира Зеленського про початок підготовки до візиту.

“Я попросив українську сторону надати певний зміст, щоб це не був просто візит ввічливості. Щоб ми могли знайти якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали позитивний сигнал.” – Петер Пеллегріні

Пеллегріні підкреслив важливість планування майбутнього після закінчення війни, коли Україна почне процес відновлення та розвитку. Він зазначив, що Словаччина, яка межує з Україною та Євросоюзом, може отримати значні переваги від цього процесу.

“Словаччина, яка розташована на кордоні з Україною, що межує з Євросоюзом, може отримати від цього користь, і це дійсно може стати величезним поштовхом для усунення регіональних відмінностей усередині Словаччини.” – Петер Пеллегріні

На кінець 2024 року словацький президент вже висловлював наміри відвідати Україну у 2025 році, проте зазначав, що візит залежатиме від розвитку ситуації в Україні в найближчі тижні та місяці.

На початку січня 2025 року Пеллегріні скасував свої плани поїздки до Києва через припинення транзиту російського газу територією України.