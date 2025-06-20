Словаччина та 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: виклики енергетичної безпеки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Уряд Словаччини активно розглядає пропозиції щодо введення санкцій проти Російської Федерації в рамках 18-го пакету санкцій Європейського Союзу. Основна увага приділяється потенційному впливу цих санкцій на економіку країни.

Представники Міністерства закордонних справ Словаччини зазначили:

“На цей час внутрішні дискусії між країнами-членами та інституціями ЄС все ще тривають і не завершені. Уряд Словаччини також поінформував членів та інституції ЄС, що перед тим, як погодитися з 18-м пакетом, він повинен мати чітке уявлення про план REPowerEU та його вплив на нашу національну та регіональну енергетичну безпеку, до якої нещодавня драматична ескалація на Близькому Сході може стати новим фактором.”

Раніше стало відомо, що Угорщина та Словаччина висловили незгоду з планом Європейської комісії про припинення закупівель газу, нафти та ядерного палива з Росії.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підкреслив, що країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС без чіткого плану щодо енергетичної безпеки від Єврокомісії.

Він також зазначив, що Словаччина може опинитися в кризовій ситуації у разі повного припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії.

Єврокомісія повідомила, що планує обговорити з представниками Словаччини їхні “занепокоєння” щодо можливих проблем, які можуть виникнути через зупинку постачання російських енергоносіїв до ЄС.

Ініціатива REPowerEU має на меті зменшити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Огляд 18 пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор та газ

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних із Nord Stream 1 і 2: оператори з ЄС не можуть здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківська сфера