Словаччина блокує санкції ЄС проти Росії через енергетичну безпеку

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 12 липня, передає Reuters.

Словаччина має намір досягти угоди з Єврокомісією та партнерами по ЄС до 15 липня, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку в умовах планів щодо припинення імпорту російського газу. У разі відсутності таких гарантій, уряд країни блокує новий пакет санкцій проти Росії. Про це 12 липня повідомив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, згідно з інформацією Reuters.

Очільник уряду зазначив, що Братислава прагне отримати політичні зобов’язання від Єврокомісії та партнерів по ЄС, які б гарантували, що Словаччина не постраждає від припинення постачання російського газу.

“Нам потрібно щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде стовідсотковий результат. Ми хочемо політичних зобов’язань, гарантій від партнерів та Комісії, що ця проблема не залишиться лише на плечах Словаччини.” – Роберт Фіцо

Однією з основних тем переговорів є питання обмеження транзитних зборів, які Словаччина повинна буде сплачувати за альтернативні маршрути постачання газу, не пов’язані з Росією.

На сьогодні більшість газу, що споживає Словаччина, надходить від російського “Газпрому” за довгостроковим контрактом, що діє до 2034 року, і становить приблизно 3,5 мільярда кубометрів газу щороку.

Після припинення транзиту російського газу через Україну наприкінці 2024 року, Словаччина почала отримувати частину поставок через Туреччину та Угорщину.

Для ухвалення пропозиції Єврокомісії щодо припинення імпорту російського газу достатньо більшості голосів у Раді ЄС, однак санкції проти Росії вимагають одностайності. Саме тому Словаччина пов’язала ці два питання і наразі блокує новий пакет санкцій, поки не отримає гарантії захисту своїх енергетичних інтересів.

10 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до прем’єр-міністра Словаччини з проханням зняти блокаду ухвалення наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

“Уряд Німеччини має бути зацікавлений, щоб Словаччина мала достатньо газу за прийнятною ціною після припинення постачання російського газу в Євросоюз з 1 січня 2028 року, і тому замість різких заяв, Німеччина могла б допомогти розвʼязати це питання.” – Роберт Фіцо

Планувалося знизити ціновий ліміт на російські нафтопродукти з 60 до 45 доларів за барель, проте після відмови США та країн G7 підтримати цю нову стелю, деякі країни-члени ЄС, зокрема Греція, Кіпр і Мальта, почали сумніватися в доцільності такого рішення.

Основні положення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

У сфері енергетики заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не може здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

До санкційного списку додано 77 танкерів, які перевозили нафту поза законами, а також заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

У фінансовій сфері обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій для 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Також накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.