Евакуація громадян зі Словаччини та авіаудари Ізраїлю по Ірану: останні новини

Про це повідомляє dennikn.sk.

Словаччина провела евакуацію громадян з різних країн, які опинилися в Йорданії та Ізраїлі через загострення ситуації на Близькому Сході. Загалом до Словаччини повернулися 73 особи. Цю інформацію підтвердило Міністерство внутрішніх справ.

Серед евакуйованих 30 осіб були громадянами Словаччини, з яких 25 туристів, які застрягли в Йорданії, та 5 співробітників посольства.

На борту літака також перебували 14 громадян Чехії, 10 австрійців, 1 словенець і 15 представників польського посольства в Ізраїлі. Крім того, серед евакуйованих були троє членів делегації Європейського Союзу з Ізраїлю, які представляли Словенію, Іспанію та Естонію.

У найближчі дні заплановано додаткові рейси: у вівторок з Ларнаки, Кіпр, та в середу з Аммана, столиці Йорданії, для громадян Іспанії, Італії, Румунії та Нідерландів.

Евакуаційні заходи проводили спеціальні підрозділи словацького уряду разом із командою повітряної евакуації EURACARE Flight & Shelter, яка є сертифікованим модулем у рамках Європейського Союзу, що спеціалізується на гуманітарних та репатріаційних рейсах.

Раніше стало відомо, що Польща, Литва, Чехія, Словаччина, Португалія та Кіпр також оголосили про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю, оскільки територія країни зазнала обстрілів з боку Ірану після атак на його ядерні та військові об’єкти.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання. – Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу

У відповідь на ізраїльську атаку кілька країн закрили свій повітряний простір. Іран, у свою чергу, запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю у відповідь на удари по своїх цілях.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських атак на свою територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.