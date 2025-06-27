Словаччина просить відтермінувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 червня, під час зустрічі послів Європейського Союзу, Словаччина висловила прохання про відтермінування ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Основною причиною цього рішення стало необхідність знайти оптимальне рішення для пом’якшення негативних наслідків, які можуть виникнути для Словаччини внаслідок нового законодавства RePowerEU.

Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Словаччини.

Згідно з даними МЗС, прем’єр-міністр Роберт Фіцо поінформував своїх колег про позицію країни під час засідання Європейської Ради, яке відбулося 26 червня в Брюсселі.

RePowerEU – це ініціатива Європейської комісії, спрямована на зменшення залежності від російських викопних палив до 2030 року у відповідь на агресію Росії проти України, що розпочалася у 2022 році.

Раніше один з високопосадовців ЄС, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що посли Європейського Союзу не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій через позицію Словаччини. Цей пакет планували розглянути 27 червня на засіданні послів ЄС.

26 червня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він накладе вето на 18-й пакет санкцій, якщо його не відтермінують. Він висловив незгоду з пропозицією про припинення імпорту російських енергоносіїв.

Зміст 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій, який містить нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також охоплюють транзакції, пов’язані з проєктом «Північний потік».

Енергетичний сектор та газ

Усі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2, заборонені: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи, як прямі, так і непрямі.

Встановлено ціновий ліміт на нафтопродукти, знижений з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено «тіньовий флот»: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які займалися перевезенням нафти з порушенням законодавства.

Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб запобігти обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банківські операції

Обмеження SWIFT трансформовано в повну заборону транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Санкції також накладено на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) та його дочірні структури.