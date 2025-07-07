Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через ініціативу RePowerEU

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Словаччина продовжує висловлювати свої занепокоєння щодо енергетичної ініціативи RePowerEU, незважаючи на нещодавні переговори з Європейською Комісією. Міністерство закордонних справ Словаччини підтвердило, що ключові питання залишаються невирішеними.

Уряд та представники Міністерства економіки, а також енергетичних компаній вважають, що ініціатива RePowerEU є «серйозним викликом» для конкурентоспроможності словацької економіки, особливо в контексті цін на енергоносії та енергетичної безпеки.

Словаччина, як країна, що найбільше постраждала від запропонованих змін, зберігає свої застереження. Хоча вона готова до подальшого діалогу з Єврокомісією, словацька сторона підкреслила, що поточна версія пропозицій її не влаштовує.

У зв’язку з цим, Словаччина продовжує блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Переговори та їх наслідки

Зустріч, що відбулася 3 липня 2025 року, стала продовженням раніше проведених переговорів між Словаччиною та Європейською Комісією, які проходили в Брюсселі та Люксембурзі. Основна увага була зосереджена на заходах у рамках Дорожньої карти REPowerEU – стратегії ЄС, спрямованої на повну відмову від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

Після консультацій Єврокомісія частково врахувала зауваження Словаччини. Зокрема, вдалося домовитися про відтермінування заборони на постачання газу за довгостроковими контрактами до 2027 року, а також про виняток для країн ЄС без виходу до моря щодо спотової торгівлі російським трубопровідним газом.

Крім того, до тексту було додано положення про можливість тимчасового скасування заборони на постачання газу у разі різкого погіршення ситуації з енергетичною безпекою або стрімкого зростання цін в окремій державі ЄС.

На зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, підкреслюючи необхідність знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для країни від законодавства RePowerEU.

Раніше Угорщина також заявила про намір блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій разом зі Словаччиною. Проте представники Словаччини при ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що це питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.