Як розповідає словацький мовник STVR

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що Росії можна “пробачити все, що сталось”. Цю позицію він озвучив в ефірі словацького телеканалу STVR, підкресливши важливість завершення війни, розпочатої Росією проти України, шляхом дипломатії.

Бланар акцентував на необхідності повернення до дотримання міжнародного права та пошуку шляхів для комунікації з Російською Федерацією. Він зазначив:

“Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією. Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. А може, навіть пробачити все, що сталося.” – Юрай Бланар

На цю заяву відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який у соцмережі X підкреслив, що безкарність Росії є основною причиною її злочинів.

“Почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви.” – Андрій Сибіга

Слід зазначити, що Словаччина наразі блокує запровадження 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. 26 червня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме цей пакет санкцій, якщо його не відтермінують. Основною причиною є незгода з пропозицією припинити імпорт російських енергоносіїв.

Раніше, 24 червня, міністр закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар повідомив, що Словаччина оцінила попередні пункти 18-го пакета санкцій окремими міністерствами і, якщо не з’явиться нічого нового, зможе його підтримати, оскільки він не матиме негативного впливу на словацьку економіку.