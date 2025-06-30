Словаччина закликає до дипломатії з Росією, Україна наполягає на покаранні

Як розповідає словацький мовник STVR
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловив думку, що Росії можна “пробачити все, що сталось”. Цю позицію він озвучив в ефірі словацького телеканалу STVR, підкресливши важливість завершення війни, розпочатої Росією проти України, шляхом дипломатії.
Бланар акцентував на необхідності повернення до дотримання міжнародного права та пошуку шляхів для комунікації з Російською Федерацією. Він зазначив:
“Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією. Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. А може, навіть пробачити все, що сталося.”
На цю заяву відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який у соцмережі X підкреслив, що безкарність Росії є основною причиною її злочинів.
“Почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви.”
Слід зазначити, що Словаччина наразі блокує запровадження 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. 26 червня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме цей пакет санкцій, якщо його не відтермінують. Основною причиною є незгода з пропозицією припинити імпорт російських енергоносіїв.
Раніше, 24 червня, міністр закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар повідомив, що Словаччина оцінила попередні пункти 18-го пакета санкцій окремими міністерствами і, якщо не з’явиться нічого нового, зможе його підтримати, оскільки він не матиме негативного впливу на словацьку економіку.
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