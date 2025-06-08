Словаччина блокує санкції ЄС проти Росії за словами Фіцо

Про це заявляє інформаційна агенція Reuters
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що країна заблокує будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони зашкодять її національним інтересам. Ця заява прозвучала після того, як парламент ухвалив резолюцію, яка закликає уряд утриматися від підтримки нових санкцій, про що повідомляє Reuters.
Фіцо підкреслив, що Словаччина прагне залишатися конструктивною в рамках ЄС, але резолюцію парламенту він охарактеризував як політичний інструмент з потужним посланням.
“Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи за них не голосуватиму.”
Словаччина, яка є членом НАТО та ЄС, змінила свою позицію щодо України під час правління Фіцо та його ліво-націоналістичної коаліції, зокрема, припинивши офіційну військову допомогу Києву.
Фіцо також висловлювався проти санкцій проти Росії, стверджуючи, що торговельні обмеження завдають більше шкоди Словаччині та ЄС, ніж самій Москві.
5 червня парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка закликає уряд відмовитися від підтримки нових санкцій і торговельних обмежень проти Росії в міжнародних організаціях.
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