Підтримка України на саміті ЄС: позиція Словаччини та Угорщини

Про це повідомляє словацька газета Dennik N

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що його країна готова підтримати рішення саміту Європейської Ради щодо України, на відміну від Угорщини. Цю інформацію оприлюднила словацька газета Dennik N.

Лідери ЄС мають намір надіслати чіткий сигнал підтримки Україні в її прагненнях до євроінтеграції.

“Знову склалася ситуація, коли Європейський Союз не буде єдиним, бо Угорщина відмовляється підтримувати частину тексту, яка стосується України.” – Роберт Фіцо

Фіцо також висловив думку, що Україна “очевидно, повністю програє у військовому плані”. Він зазначив, що уряд Словаччини планує провести нові переговори з українською стороною восени, хоча точна дата та місце ще не визначені.

Саміт Європейської ради заплановано на 26-27 червня в Брюсселі. У проекті комюніке, яке має бути ухвалене за підсумками зустрічі, йдеться про готовність ЄС до посилення санкцій проти Росії, заклики до припинення вогню та виділення раніше обіцяних 30,6 млрд євро.

Під час саміту також буде обговорено прогрес України у напрямку вступу до ЄС. Наразі Україна подала на розгляд Єврокомісії документи для відкриття переговорних кластерів: перший – “Основи процесу вступу в ЄС”, другий – “Внутрішній ринок” та шостий – “Зовнішні відносини”.

Однак процес відкриття переговорів затримується через позицію Угорщини. В уряді цієї країни заявляли, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.