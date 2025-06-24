Словаччина підтримує 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії за умови безпеки економіки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Словаччині міністерства оцінили попередні положення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Якщо не з’являться нові пункти, країна готова підтримати цей пакет, оскільки він не матиме негативного впливу на словацьку економіку. Про це повідомив Міністр закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар.

На засіданні Ради закордонних справ ЄС у Брюсселі Бланар висловив позицію Словаччини щодо 18-го пакету санкцій.

“Переговори щодо 18-го пакету все ще тривають, і ми ще не знаємо його остаточного формулювання. Однак для Словаччини політично абсолютно важливо перенести обговорення пакету санкцій до Європейської Ради та пов’язати його з так званою пропозицією ЄС RePower, яка передбачає поетапну відмову від стратегічної сировини з Російської Федерації. Ми відкрито просили про це наших партнерів.”

– Юрай Бланар

Міністр зазначив, що Словаччина вже оцінила попередні пункти пакету і, якщо не з’явиться нічого нового, готова його підтримати, оскільки санкції не зашкодять економіці країни.

Юрай Бланар також провів зустріч з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, щоб обговорити позицію Словаччини щодо санкцій та вимоги ЄС у разі відключення від російських енергоресурсів.

Цього тижня на засіданні Європейської Ради прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо чітко висловить застереження та вимоги уряду щодо ініціативи RePower EU.

За словами Бланара, відключення від російського газу та нафти матиме серйозні наслідки для словацької та європейської економіки, а також призведе до зростання цін на кінцеву продукцію.

“Ми захищаємо наші національні інтереси від впливу пропозиції ЄС RePower, яка також буде полягати в підвищенні транспортних зборів на ці товари, тому що Словаччина, як країна, яка була на початку ланцюжка, стане країною, яка буде в кінці.”

– Юрай Бланар

Він також підкреслив, що одним із ризиків є можливий арбітраж, який може торкнутися Словаччини у разі невиконання контрактів.

“На кону мільярди євро. Ми не можемо дозволити собі такі ризики, тому ми просимо гарантій того, як будуть вирішуватися ці негативні наслідки для Словацької Республіки.”

– Юрай Бланар

У понеділок міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також взяв участь у засіданні Ради та поінформував про ситуацію в Україні. Юрай Бланар високо оцінив готовність України досягти припинення вогню.

“Бажання України – досягти припинення вогню до кінця цього року. Саме тому ми оцінюємо два інших прямих переговори, які відбулися в Стамбулі між українською та російською делегаціями, як дуже позитивний крок вперед. Хоча позиції все ще не зближуються, але важливо, щоб переговори продовжувалися.”

– Юрай Бланар

Міністри ЄС погодилися, що Союз повинен бути активним учасником дипломатичного процесу та координувати дії зі США, які намагаються виступити посередником для якнайшвидшого припинення вогню.

Раніше Угорщина заявила про блокування разом зі Словаччиною ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, проте у Словаччині цю інформацію не підтвердили.

Словаччина наразі вивчає пропозиції щодо санкцій і першочергово оцінює їхній вплив на економіку. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що країна не підтримає пакет, якщо не отримає чіткий план енергетичної безпеки від Єврокомісії.

У Єврокомісії повідомили, що обговорять із Словаччиною її занепокоєння щодо можливих проблем через припинення постачання російських енергоносіїв.

Що відомо про 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також охоплюють транзакції, пов’язані з проєктом “Північний потік”.

Основні положення пакету: