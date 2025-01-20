Група словацьких фахівців у галузі психіатрії та психології звернулася до прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з відкритим листом, у якому висловила занепокоєння щодо його емоційного та психологічного стану. У документі вони порекомендували політику скоригувати поведінку або навіть розглянути можливість відмови від політичної діяльності.

Про це пише Pravda.

Серед авторів листа — провідні діячі психіатрії Йозеф Гашто та Антон Геретік, а також інші експерти з різних регіонів Словаччини.

Лист звертає увагу на поведінку Фіцо, яка, на їхню думку, проявляється у маніпуляціях фактами, брехні, наклепі та нападках на опонентів, журналістів та громадян, які виступають проти його політики.

Крім того, фахівці зауважили, що зовнішньополітичні ініціативи прем’єра суперечать політиці Європейського Союзу та НАТО, зокрема через його негативне ставлення до України та президента Зеленського, а також підтримку російського агресора.

Фахівці закликали Фіцо до саморефлексії та корекції своєї політичної поведінки, включно з можливістю подати у відставку.

Роберт Фіцо у відповідь на критику заявив у соціальних мережах, що психіатри та психологи вийшли за межі своєї компетенції, коли вирішили коментувати політичні питання та робити політичні заклики.