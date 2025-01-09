Словацький премʼєр знову погрожує Україні через припинення транзиту російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розширив перелік своїх погроз щодо України після рішення Києва припинити транзит російського газу через територію країни.

Про це повідомляє Teraz.sk.

Зокрема, Фіцо висловився стосовно припинення гуманітарної допомоги, значного скорочення або повного скасування пільг для українських біженців, а також можливості зупинити постачання електроенергії до України в надзвичайних ситуаціях.

Премʼєр також заявив, що Словаччина може застосувати своє право вето щодо низки рішень Європейського Союзу.

Однак він підкреслив, що такий крок можливий лише у разі відсутності інших варіантів. За його словами, ці заяви мають на меті показати, як “повинен діяти керівник незалежної держави”.

Фіцо повідомив, що наразі створюється спеціальна група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.

Нагадаємо, з 1 січня Україна офіційно зупинила транспортування російського природного газу через свою територію, керуючись інтересами національної безпеки.

Міністерка клімату та довкілля Польщі Пауліна Генніг-Кльоска заявила про готовність Польщі постачати електроенергію Україні, якщо Словаччина виконає свої погрози щодо припинення поставок.