У Словаччині школяр Симон Оманік, який отримав бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді, відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні під час урочистої церемонії нагородження в президентському палаці.

Відео поширює united24.media.

Оманік отримував нагороду з рук міністра освіти Словаччини Томаша Друкера. Коли міністр запропонував школяреві потиснути руку Пеллегріні, який стояв поруч, той відмовився, хоча президент уже простягнув руку для рукостискання. Після цього інциденту усі троє позували для спільного фото.

На відео видно, що на піджаку Оманіка була велика стрічка в кольорах українського прапора.

Школяр пояснив свою відмову словацькому виданню Dennik N.

Він звинуватив Пеллегріні в обмані виборців під час президентської кампанії, зокрема в маніпулюванні темою війни в Україні.

“На додаток до одвічно популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють на кожних виборах, він також звинуватив свого опонента у тому, що той відправив би нас на війну в Україну. Він ніколи не послав би нас на неї, а якби й послав, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання“, – заявив Симон Оманік.

Пеллегріні, соратник проросійського прем’єра Роберта Фіцо, здобув перемогу на виборах весною 2024 року, обігнавши проукраїнського кандидата Івана Корчока, якому під час кампанії приписував образ “кандидата війни”.