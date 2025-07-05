Словенія проведе консультативний референдум про збільшення оборонних витрат

Про це повідомляє Delo.si.

У Словенії депутати ухвалили рішення про проведення консультативного референдуму, який стосуватиметься збільшення витрат на оборону. Цю інформацію оприлюднило видання Delo.si.

На референдум буде винесено питання: “Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до трьох відсотків ВВП на рік до 2030 року, що становитиме приблизно 2,1 мільярда євро?”.

Цей референдум носитиме консультативний характер, отже, його результати не матимуть обов’язкової юридичної сили, а слугуватимуть лише для отримання рекомендацій для державних органів.

Дата проведення референдуму поки що не визначена, оскільки Національні збори ще мають ухвалити відповідну постанову.

Пропозицію про референдум одноголосно підтримали партії SD та Ліві, а також опозиційні SDS та NSi. Водночас депутати від найбільшої урядової партії “Свобода” висловилися проти цієї ініціативи.

Після голосування прем’єр-міністр Роберт Голоб повідомив, що його партія “Свобода” планує подати власну ініціативу щодо референдуму про членство Словенії в НАТО.

“Є лише два можливі шляхи: або ми залишаємося в альянсі та сплачуємо членський внесок, або ми виходимо з альянсу. Все інше – популістський обман громадян.” – Роберт Голоб

Голоб охарактеризував консультативний референдум, ініційований Лівою партією та підтриманий частиною опозиції, як безглуздий.

Міністр оборони Борут Сайович висловив своє розчарування результатами голосування, зазначивши, що “питання нашої спільної безпеки політизуються”, але висловив упевненість, що громадяни на національному референдумі з питань оборони приймуть рішення на користь безпеки.

Саміт НАТО в Гаазі 2025 року

24 та 25 червня у Гаазі відбувся саміт НАТО, на якому країни альянсу затвердили план збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Згідно з новими домовленостями, країни-члени НАТО витрачатимуть 3,5% ВВП на оборонні потреби, а 1,5% ВВП буде спрямовано на захист критичної інфраструктури Альянсу, оборону мереж, забезпечення готовності та стійкості цивільного суспільства, а також на підтримку інновацій і розвиток оборонно-промислової бази. Частина цих коштів також буде використана для допомоги Україні.