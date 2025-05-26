Наташа Пірц Мусар закликає ЄС відновити діалог з Росією

Про це пише Politico.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар висловила заклик до Європейського Союзу розпочати безпосередній діалог з Росією. Цю інформацію оприлюднило видання Politico.

Мусар під час свого візиту до Брюсселя зазначила, що однією з помилок ЄС стало припинення комунікації з Росією. Вона вважає, що Європейський Союз повинен створити групу «мудрих чоловіків і жінок», яка б ініціювала «тиху» дипломатію з Росією, що могло б стати першим кроком до відновлення прямого діалогу.

Президентка підкреслила, що відмова від взаємодії з Росією, а також з такими країнами, як Угорщина і Словаччина, стала причиною, чому ЄС не сприймається як політично сильне об’єднання. Вона додала, що Європа повинна зосередити свої зусилля на тому, щоб бути запрошеною до переговорного процесу разом зі Сполученими Штатами, Росією та Україною.

На думку Мусар, Європа не має іншого вибору, окрім як продовжувати «діалог, діалог і ще раз діалог», навіть якщо результати переговорів з Росією поки що не є позитивними.

Президентка, яка отримала підтримку лівоцентристських партій, також обговорила це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час їхньої зустрічі в Брюсселі. За словами Мусар, фон дер Ляєн підтвердила, що над цим питанням ведеться робота. Водночас, видання Politico звернулося до Єврокомісії за коментарями, але на момент вечора неділі відповіді не було отримано.