Авіаудар по Слов’янську 31 травня: постраждало понад 30 будинків

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 31 травня Слов’янськ зазнав жорстокого авіаудару, в результаті якого постраждало більше 30 приватних будинків. Серед тих, хто зазнав шкоди, був і Віктор, який прокинувся від вибуху, що стався під його ліжком. Хоча чоловік зміг врятуватися, двоє місцевих жителів отримали поранення, про що повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Віктор, пенсіонер, розповів, що спав у момент удару, а прокинувся від вибуху та вогню, що охопив його ліжко.

“Прокидаюся, а піді мною щось горить. Вибух такий, що сліпить, був. Мабуть, уламок під матрац – і я горю. Викинув цей матрац. Виходжу – а вийти ніяк, завалено… Я ледве виповз на дорогу. Немає нічого! Скажу: гади вони. Що ж вони коять? Мирні жителі ж”. – Віктор, житель Слов’янська

Віктор, який залишився без дружини, має доньку в Одесі, яка запрошує його до себе, але він поки що вирішив залишитися і відновити свій зруйнований дім. Чоловік показує, що внаслідок удару постраждала не лише його оселя, а й сад, дерева та літня кухня.

Віктор вже отримав матеріали для ремонту від благодійників і планує відновити хоча б одну кімнату.

“Я досі не можу оговтатися. Контузія чи що. Не знаю. Та живий, слава Богу. Це все відремонтуємо, мені багато не треба, кімнатку одну зроблю й усе. Хай, будемо жити, війна – війною, а жити якось треба”. – Віктор

За словами Віктора, пораненими стали його сусідки, літні жінки, яких терміново забрали до лікарні. Снаряд впав прямо перед їхніми воротами.

Ще один житель Слов’янська, Олександр, також постраждав від авіаудару: його будинок зруйнований, вікна, двері та паркан відсутні, а дах серйозно пошкоджений. Йому вже надали допомогу у вигляді матеріалів для тимчасового ремонту.

Начальник міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що авіаудар по місту стався близько 3:20 ночі. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, а понад 30 будинків і кілька автомобілів зазнали пошкоджень.