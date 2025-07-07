Як уточнили в Донецькій обласній прокуратурі

У ніч з 6 на 7 липня місто Слов’янськ на Донеччині стало мішенню для неодноразових обстрілів з боку російських військ. За інформацією Донецької обласної прокуратури, удари були завдані з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”. Внаслідок цих атак постраждали дві школи, а також численні багатоквартирні та приватні будинки.

Три особи отримали поранення, серед яких жінка та подружжя. Станіслав, один із постраждалих, поділився своїми переживаннями та травмами, які він і його дружина отримали внаслідок вибуху.

“У лікарні, у травматології дружина, обличчя посічене у неї сильно. Я теж постраждав трохи. Плечі у неї, руки, плечі, обличчя.” – Станіслав

Чоловік розповідає, що вибух стався близько пів на одинадцяту вечора. Дружина була в спальні, а він вийшов на вулицю, щоб зачинити гараж. Літня кухня подружжя була знищена, але інші будівлі залишилися більш-менш цілими.

“Оце літня кухня була, все, їй – кінець. А решта – більш-менш живе. Уламок пройшовся, вибив. А мене врятувало, що я якраз зайшов, залізні двері – прошило. Напіввідчинені вони були. Там – більш-менш. І тут. У нас квартира у місті ще є, якщо що. Але тут теж, кидати, огорож немає…” – Станіслав

Ще одна мешканка Слов’янська, Валентина, також стала жертвою вибухової хвилі.

“Мене кинуло, напевно, вибуховою хвилею і я вже опинилася, як мене вже підняли. І я нічого не пам’ятаю… Вікна повилітали. Двері, це саме, все… Голова болить, погано. Приїжджала швидка, вночі, але вони сказали: ‘Ми не можемо сюди під’їхати, тому що горить школа'” – Валентина

Зоя, ще одна мешканка міста, описує момент вибуху та його наслідки.

“Потім вже вдруге, в коридор ми вискочили. Гар, пил, вікна повилітали. Школа горить. Усі в шоці, у страху були. Темно, страшно, звісно, було дуже. У нас вибило склопакет, зараз ганчіркою затулено. Тут у багатьох склопакети, двері, балкони позривало. У нас одна людина поранена, в коридорі вибуховою хвилею її штовхнуло, вона впала обличчям. Вона старенька, кульгає. Швидка зараз приїхала, забирає її.” – Зоя

На місці події активно працюють рятувальники. Віталій Олексін, співробітник ДСНС у Донецькій області, повідомив про ліквідацію пожежі та розбір завалів.

“Особовий склад працює, пожежа ліквідована на площі тисячу квадратних метрів. Проводиться розбір завалів, проливання конструкцій.” – Віталій Олексін, ДСНС Донецької області

За словами керівника міської військової адміністрації Вадима Ляха, Слов’янськ зазнав обстрілу з боку російських військ. Влучання були зафіксовані у двох районах міста, що призвело до пошкодження будинків та двох шкіл.

Донецька обласна прокуратура підтверджує, що обстріл здійснювався з РСЗВ “Торнадо-С”, внаслідок чого троє людей отримали поранення.