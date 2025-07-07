Як уточнили в Донецькій обласній прокуратурі
У ніч з 6 на 7 липня місто Слов’янськ на Донеччині стало мішенню для неодноразових обстрілів з боку російських військ. За інформацією Донецької обласної прокуратури, удари були завдані з реактивних систем залпового вогню “Торнадо-С”. Внаслідок цих атак постраждали дві школи, а також численні багатоквартирні та приватні будинки.
Три особи отримали поранення, серед яких жінка та подружжя. Станіслав, один із постраждалих, поділився своїми переживаннями та травмами, які він і його дружина отримали внаслідок вибуху.
“У лікарні, у травматології дружина, обличчя посічене у неї сильно. Я теж постраждав трохи. Плечі у неї, руки, плечі, обличчя.”
Чоловік розповідає, що вибух стався близько пів на одинадцяту вечора. Дружина була в спальні, а він вийшов на вулицю, щоб зачинити гараж. Літня кухня подружжя була знищена, але інші будівлі залишилися більш-менш цілими.
“Оце літня кухня була, все, їй – кінець. А решта – більш-менш живе. Уламок пройшовся, вибив. А мене врятувало, що я якраз зайшов, залізні двері – прошило. Напіввідчинені вони були. Там – більш-менш. І тут. У нас квартира у місті ще є, якщо що. Але тут теж, кидати, огорож немає…”
Ще одна мешканка Слов’янська, Валентина, також стала жертвою вибухової хвилі.
“Мене кинуло, напевно, вибуховою хвилею і я вже опинилася, як мене вже підняли. І я нічого не пам’ятаю… Вікна повилітали. Двері, це саме, все… Голова болить, погано. Приїжджала швидка, вночі, але вони сказали: ‘Ми не можемо сюди під’їхати, тому що горить школа'”
Зоя, ще одна мешканка міста, описує момент вибуху та його наслідки.
“Потім вже вдруге, в коридор ми вискочили. Гар, пил, вікна повилітали. Школа горить. Усі в шоці, у страху були. Темно, страшно, звісно, було дуже. У нас вибило склопакет, зараз ганчіркою затулено. Тут у багатьох склопакети, двері, балкони позривало. У нас одна людина поранена, в коридорі вибуховою хвилею її штовхнуло, вона впала обличчям. Вона старенька, кульгає. Швидка зараз приїхала, забирає її.”
На місці події активно працюють рятувальники. Віталій Олексін, співробітник ДСНС у Донецькій області, повідомив про ліквідацію пожежі та розбір завалів.
“Особовий склад працює, пожежа ліквідована на площі тисячу квадратних метрів. Проводиться розбір завалів, проливання конструкцій.”
За словами керівника міської військової адміністрації Вадима Ляха, Слов’янськ зазнав обстрілу з боку російських військ. Влучання були зафіксовані у двох районах міста, що призвело до пошкодження будинків та двох шкіл.
Донецька обласна прокуратура підтверджує, що обстріл здійснювався з РСЗВ “Торнадо-С”, внаслідок чого троє людей отримали поранення.
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