Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" оголосив термін "бусифікація" словом 2024 року. Це слово стало відображенням суспільних викликів, зокрема проблем із мобілізацією в Україні.

Про це повідомляє словник “Мислово”.

“Бусифікація” походить від кореня “бус” (мікроавтобус) і суфікса “-іфікація”, що позначає процес перетворення. Термін аналогічний до “русифікація” чи “верифікація”. Він описує ситуацію, коли мобілізація відбувається за прискореною процедурою, часто в умовах відсутності належної підготовки та поваги до прав людини.

Інші претенденти на слово року:

СЗЧ (самовільне залишення частини) — вказує на виклики в управлінні військами, часто пов’язані з “бусифікацією”.

— вказує на виклики в управлінні військами, часто пов’язані з “бусифікацією”. Курська операція — знаменита українська воєнна перемога, яка привернула увагу світу.

— знаменита українська воєнна перемога, яка привернула увагу світу. Втома — емоційний стан, що описує наслідки війни.

— емоційний стан, що описує наслідки війни. Переговори — пошуки перемир’я або замороження конфлікту через втомленість від війни.

— пошуки перемир’я або замороження конфлікту через втомленість від війни. МСЕК — скандал з корупцією в медико-соціальних комісіях.

— скандал з корупцією в медико-соціальних комісіях. Популізм — у контексті програм на кшталт “тисяча Зеленського” та виборчих кампаній.

— у контексті програм на кшталт “тисяча Зеленського” та виборчих кампаній. Магура — морський дрон, що став символом технологічного прогресу у війні.

— морський дрон, що став символом технологічного прогресу у війні. Лалохезія — використання лайки для зняття стресу.

— використання лайки для зняття стресу. Квадробери — нова дитяча субкультура, що імітує поведінку тварин.

Словник “Мислово”, створений у 2012 році, фіксує нові слова, сленг та інші мовні явища сучасної української мови. Вибір слова року здійснюється на основі його популярності та соціальної значущості. 2024 рік став дванадцятим роком вибору слова року.

При виборі слова року основними критеріями є його визнаність та актуальність. Наприклад, у 2022 році словом року стало “русский военный корабль, иди на х*й”, а у 2021 — “вакцина”.