Його звинувачують в вимаганні хабаря за призначення заступника директора комунального підприємства “Житній ринок”, пише видання “Слово і діло”.
За даними слідства, на початку 2021 року депутат Київради Трубіцин за пособництва свого помічника Артема Білинського та наближеної особи Іллі Ліфа висловив прохання громадянину України надати неправомірну вигоду у сумі $30 тис. За ці гроші політик мав вчинити дії щодо призначення конкретної особи на посаду заступника директора КП “Житній ринок”, а у подальшому на посаду директора.
Зокрема, в розмовах між ними неодноразово стверджувалося, що КП “Житній ринок” віддають у сферу впливу Трубіцина і тому він призначатиме керівництво вказаного підприємства.
Сам депутат стверджував, що саме він розподіляє функціональні обов’язки між заступниками директора КП “Житній ринок” через директора Ігоря Цеханського. За словами Трубіцина, Цеханський є номінальним керівником підприємства, а тому після призначення обговорюваного заступника директора він отримає статус тимчасового виконувача обов’язків очільника КП “Житній ринок”, а після цього його призначать повноправним керівником.
У розмовах з іншими фігурантами справи депутат також стверджував, що в Офісі президента є відповідний куратор, який допомагає вирішувати проблемні питання, пов’язані з його діяльністю в Київраді. Надалі Трубіцин навіть провів співбесіду з кандидатом на посаду заступника директора КП “Житній ринок” і погодив її.
Депутат в завуальованій формі повідомив, що для початку бажаною сумою неправомірної вигоди є $30 тисяч, а надалі потрібно буде взаємодіяти з урахуванням розвитку ситуації.
Як повідомлялося, Трубіцин втік з України через пункт пропуску “Рава-Руська” ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим. Виїхати за кордон депутату допоміг дозвіл голови Держприкордонної служби Сергія Дейнеки, виданий на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
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