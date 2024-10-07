Про це повідомили у пресслужбі партії.

Нагадаємо, Тетяну Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу». Після викриття керівниці МСЕК правоохоронцями у політсилі відхрестилися від посадовиці та заявили, що вона не є членкинею партії.

Водночас у політсилі зазначили, що ініціювали її відкликання з облради. Це можливо завдяки імперативному мандату — правилу, за яким закріплена можливість дострокового відкликання місцевих депутатів, які не виправдали довіри виборців.

«Тетяна Крупа не є і не була членкинею партії “Слуга Народу”, а під час зборів політсили її було виключено з фракції “Слуги Народу” в Хмельницькій облраді. Партія завжди стояла та стоятиме на позиціях нетерпимості до будь-яких проявів корупції. І у випадках неприпустимих дій — з правового та етичного погляду — ми миттєво ухвалюємо відповідні рішення, не зважаючи на прізвища чи посади», — йдеться у повідомленні партії.

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.