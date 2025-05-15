Сьогодні, 15 травня, у Шевченківському районному суді Львова розпочалося слухання у справі В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Засідання затрималося на пів години і розпочалося о 11:00. Про це повідомила кореспондентка з місця подій.

На засіданні не з’явилися новий адвокат Зінченка Володимир Вороняк та захисник Ігор Сулима. Інтереси підозрюваного представляє адвокат Юрій Немировський, який подав клопотання про визнання недопустимими певних доказів, розглянутих раніше, а також попросив додати довідку про погодні умови на 19 і 20 липня.

Немировський раніше висловив сумніви щодо дати зйомки відео з місця події – 19 липня 2024 року, коли сталося вбивство Ірини Фаріон. Він зазначив, що, враховуючи погодні умови, відео, ймовірно, було знято в інший день. “Це відео не є реальним оглядом місця події, а, скоріше, виставою, створеною слідством, яке не змогло провести важливе одорологічне дослідження 19 числа”, – підкреслив адвокат.

На попередньому засіданні 14 травня суд розглянув 15 томів справи, включаючи результати судово-медичної експертизи тіла загиблої, висновки експертів щодо одорологічної та лінгвістичної експертиз. Адвокат заявив, що значна частина доказів, на які спирається обвинувачення, може бути сфальсифікованою.

Обставини вбивства Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому та втік з місця злочину. Мовознавицю госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Незважаючи на проведену операцію, її стан залишався критичним, і через кілька годин лікарі повідомили, що врятувати Ірину не вдалося.

Правоохоронці кваліфікували напад за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Слідство розглядає кілька можливих мотивів, включаючи громадську та політичну діяльність загиблої, а також особисту неприязнь. Не виключається також “російський слід”.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетним до злочину. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів, що затриманий стріляв у професорку. Слідство вважає, що стрілець був лише виконавцем.

26 липня у Галицькому районному суді Львова підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Суддя оприлюднив ім’я затриманого – В’ячеслав Зінченко. Прокурори наполягали на триманні під вартою без права внесення застави, і Львівський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

19 вересня суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави на 60 діб – до 17 листопада. Також 13 листопада запобіжний захід було продовжено до 12 січня наступного року.