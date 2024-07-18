Вчора, 17 липня, правоохоронний комітет Ради на чолі зі "слугою" Сергієм Іонушасом кулуарно розглянув і погодив законопроєкт №11340, який дозволить фігурантам корупційних злочинів "відкупитися від відповідальності".

Про це у Facebook повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, Комітет з питань правоохоронної діяльності 17 липня погодив версію законопроєкту, яка в підсумку дозволяє підозрюваним та обвинуваченим в ТОП-корупції за особливо тяжкі злочини, відшкодувати збитки, заплатити великий штраф – і уникнути ув’язнення взагалі.

“Ти нардеп чи міністр і тебе взяли на хабарі? Не проблема! Заплатив штраф, компенсував збитки – все: гуляй-веселись. Ніякої тобі тюрми (навіть конфіскації буде опцією)! “Дякую, дуже дякую!” Вкрав мільярд, взяли на чергових 100 млн, компенсував їх, заплатив ще 200 млн штрафу і живи-насолоджуйся на “зароблених” 700 млн. Мрія середнього “слуги”, – зазначив він.

Шабунін нагадав, що вчора цей урядовий законопроєкт щодо угод про визнання винуватості з “блискавичною швидкістю” погодив правоохоронний комітет Сергія Іонушаса.

“Чому ж влада так поспішає? По-перше — відкупитися дуже спішать самі нардепи: останнього — Задорожнього — НАБУ/САП зловили на хабарі просто на днях. По-друге — Єрмак/Татаров бояться, що, маючи підозру від НАБУ/САП, хтось з нардепів обовʼязково здасть головну кришу в обмін на мʼякше покарання. До того ж після кількості корупційних підозр нардепам у Раді вже назріває бунт. І можливість відкупитися від покарання — єдиний варіант для збереження контролю ОП. “По-третє — врятувати від вʼязниці можна буде й організаторів схем типу олігархів Коломойського і Бахматюка. Якими ж, пробачте, дятлами, треба бути, щоб зараз вкидати таке в суспільство!..”, – додав глава ЦПК.