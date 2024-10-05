Про це повідомляється на сторінці Хмельницької обласної організації партії «Слуга Народу» у Фейсбуці.
Обласний осередок партії «Слуга Народу» ініціює процес відкликання депутатки Хмельницької облради, яка також є головою МСЕК. Причина — її затримання за підозрою у незаконному збагаченні та сприянні в оформленні фальшивих документів для уникнення мобілізації.
“Таким людям не місце у владі, а тим більше вони не повинні представляти інтереси громад у місцевих радах. Саме тому обласний осередок «Слуги Народу» ініціює відкликання цієї депутатки, яка була обрана за списком партії, хоча сама не є її членом, на основі народної ініціативи”, — йдеться в заяві.
Представники партії вважають, що інформація, оприлюднена ДБР, демонструє масштаб цинізму та втрату реалістичного сприйняття ситуації в умовах воєнного стану, коли деякі посадовці поводяться так, ніби не усвідомлюють серйозності викликів, що стоять перед країною.
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