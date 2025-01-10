Про це повідомили у Поліції Києва.
На цей час поліція з’ясовує час і місце події та працює над ідентифікацією всіх учасників для притягнення їх до відповідальності.
Як пише волонтер та блогер Ігор Лаченков, серед учасників інциденту були син народного депутата від ОПЗЖ та син колишнього голови Лиману.
Один з молодиків на відео заявив, що “всі проблеми вирішаться завдяки подарункам від батьків”.
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