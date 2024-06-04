Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії, який готував теракти проти військовослужбовців

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурант за вказівкою ФСБ мав виявити транспортні засоби співробітників ТЦК, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів й очікував детальні інструкції щодо часу і способів вчинення терактів із використанням вибухівки.

Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

У нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців Збройних сил України.

Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.