12:45 “Укренерго”: Сьогодні в енергосистемі України збільшився дефіцит
12:29 З України до Польщі: “УЗ” змінила маршрути та розклад поїздів через ремонти на польській залізниці
12:08 “Міст” до членства в НАТО: Альянс планує представити безпековий пакет для України
11:46 Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії, який готував теракти проти військовослужбовців
11:32 Кому з військовозобов’язаних чоловіків за кордоном необхідно повернутися та стати на облік
11:10 У США зреагували на відмову Китаю брати участь у Саміті миру
10:15 190 тисяч жінок оновили дані в додатку “Резерв+”
09:59 В Одесі пролунав вибух
09:47 Шольц переконаний, дозвіл бити німецькою зброєю по Росії не сприятиме ескалації
09:24 Литовський журналіст вирішив мобілізуватись до ЗСУ після загибелі парамедикині Ірини Цибух
09:01 В ООН підтвердили свою участь у Саміті миру
08:44 Генштаб: За минулу добу ЗСУ ліквідували 1290 російських військових
08:21 Взимку світла може не бути по 10 годин на добу, — народний депутат
08:05 Росіяни вдарили ракетами по Дніпру
07:51 Стало відомо, скільки коштуватиме долар та євро цього тижня: прогноз аналітика
07:33 Протягом минулої доби на фронті сталося 124 бойових зіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
07:15 Майже половина ветеранів після повернення з фронту планує змінити професію

03 червня

22:43 КиївПрайд не просив КМДА закрити станції метро чи виділити кошти з міського бюджету, — пресслужба організації
22:24 ЗСУ взяли в полон 60 окупантів поблизу Вовчанська , — ОСУВ “Хортиця”
22:10 Ще шістьох дітей вдалося повернути з окупації
22:02 Наразі США не планують змінювати підхід до ударів України американською зброєю по РФ
21:46 Кулеба розповів про три шляхи, якими Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру
21:27 Уряд Швейцарії не підтримав виділення Україні $5,5 мільярда допомоги
21:04 Видалення застосунків нелегальних онлайн-казино з маркетплейсів: Мінцифри звернулося до Apple і Google
20:49 Стало відомо, чи збільшуватиме МОН кількість місць у магістратурі й аспірантурі через шалений попит
20:34 Україна переможе у війні, — командувач армії Британії
20:09 Італія планує відправити в Україну ще одну систему ППО SAMP/T, — ЗМІ
19:59 У КМДА не погоджували проведення “Маршу Рівності” у київському метро
19:37 “Укренерго”: В Україні протягом доби застосовуватимуть відключення світла
19:17 Байден не приїде на Саміт миру у Швейцарії: хто представить США
19:03 Минулого місяця робота українських ТРЦ набагато частіше зупинялася через повітряні тривоги
18:42 Українські війська вразили російську ЗРК С-300/400 за допомогою HIMARS
18:29 Українцям радять звикати до погодинних відключень електроенергії на кілька років
18:07 Середня зарплата в Україні зросла: стала відома сума
17:41 Верещук відреагувала на слова Безуглої щодо українців за кордоном
17:21 Польські фермери знову планують заблокувати пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне»
17:05 Артем Ситник залишає посаду заступника голови НАЗК
16:47 Чехія запустила пілотний проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину

Служба безпеки України затримала агента ФСБ Росії, який готував теракти проти військовослужбовців

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ РФ. Чоловік готував підриви автомобілів співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Запоріжжі, а також шпигував за трансформаторними підстанціями у місті.

Вівторок, 4 червня 2024, 11:46

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурант за вказівкою ФСБ мав виявити транспортні засоби співробітників ТЦК, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

Щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів й очікував детальні інструкції щодо часу і способів вчинення терактів із використанням вибухівки.

Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

У нього вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення місць перебування та маршрутів пересування військовослужбовців Збройних сил України.

Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

  • Суд наклав арешт на документи районних ВЛК Полтавщини через рекорд непридатних до служби
  • Мешканку Словʼянська, яка шпигувала за розміщенням ЗСУ, засудили до 11 років
  • Суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки
Теги: агент ФСБ, колаборант, російсько-українська війна, СБУ

Межа у Telegram

Підписатись