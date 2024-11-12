Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" у службовій недбалості, що спричинила серйозні наслідки на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідства, екскерівник не забезпечив належну оцінку ризиків надзвичайних ситуацій, не організував профілактичних заходів для підтримки інфраструктури метрополітену та не призначав комісії для огляду слабких конструкцій та споруд станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

Це призвело до руйнування елементів тунелів, утворення тріщин, сталактитів, порушення гідроізоляції та підтоплення тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

У грудні 2023 року міська влада була змушена зупинити рух на цій ділянці метро, а експертизи підтвердили, що тунель не відповідає будівельним нормам. Через службову недбалість з грудня 2023 року до березня 2024 року бюджет Києва зазнав понад 138,5 млн грн збитків, а КП “Київський метрополітен” недоотримав близько 26 млн грн.

Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

В Офісі генпрокурора нагадали, раніше, у липні 2024 року повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП “Київський метрополітен”.