Помер Слай Стоун – легенда фанку і засновник Sly and the Family Stone

Як повідомила його менеджерка в матеріалі CBS News

У Сполучених Штатах Америки на 82-му році життя помер Слай Стоун, видатний музикант, який став піонером жанру фанку та засновником гурту Sly and the Family Stone. Цю сумну новину підтвердила його менеджерка Арлін Гіршковіц.

За інформацією родини, Слай Стоун пішов з життя спокійно, після тривалої боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та іншими проблемами зі здоров’ям.

“Ми сумуємо, але водночас відчуваємо втіху, знаючи, що його виняткова музична спадщина надихатиме ще багато поколінь. Слай був новатором, який переосмислив фанк, поп та рок, залишивши незабутній слід у музиці.” – Родина Слая Стоуна

У 1960-70-х роках Стоун став одним із найвпливовіших музикантів у США. Його хіти, такі як Dance to the Music, Everyday People та Hot Fun in the Summertime, стали справжніми класиками. Усі композиції гурту були написані самим Стоуном.

У 2023 році він випустив автобіографічну книгу Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin), в якій поділився не лише своїм революційним підходом до музики, а й розповів про залежності, які віддалили його від сцени.

Музиканти, які працювали з ним, згадують, що Стоун був не лише віртуозом, а й активно підтримував жінок-музиканток, що було рідкісним явищем у той час. Справжнє ім’я артиста – Сильвестр Стюарт. Він народився в Техасі, але виріс у Каліфорнії в музичній родині: його батько грав на багатьох інструментах, а мати – на клавішах і гітарі.

Гурт Sly and the Family Stone був заснований у 1967 році. Вже через рік колектив здобув національне визнання, а згодом отримав місце у Залі слави Grammy та потрапив до списку “500 пісень, які змінили рок”.

“Це було як побачити темношкіру версію The Beatles.” – Джордж Клінтон, фанк-легенда

Слай Стоун завершив своє життя, працюючи над сценарієм фільму про себе. У нього залишилося троє дітей.