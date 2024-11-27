В Україні з'являться світлофори з більш насиченим зеленим сигналом, але суттєвих змін не буде.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Щодо “смарагдових” світлофорів, інформація про які поширилася в мережі. Нова редакція ДСТУ щодо світлофорів принципово серйозних відмінностей не передбачає”, — зазначив він.

Білошицький уточнив, що нові стандарти запровадили для гармонізації з європейськими нормами. Вони передбачають, що:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронними;

колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим (більш насиченим, приведеним до європейських стандартів);

велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розташування праворуч від дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою;

спільні велопішоходні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, у тому числі на велосипедних світлофорах.