Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
“Щодо “смарагдових” світлофорів, інформація про які поширилася в мережі. Нова редакція ДСТУ щодо світлофорів принципово серйозних відмінностей не передбачає”, — зазначив він.
Білошицький уточнив, що нові стандарти запровадили для гармонізації з європейськими нормами. Вони передбачають, що:
- стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронними;
- колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим (більш насиченим, приведеним до європейських стандартів);
- велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розташування праворуч від дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою;
- спільні велопішоходні світлофори;
- таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, у тому числі на велосипедних світлофорах.
“Звичайно, не йдеться про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг”, — підкреслив він.
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