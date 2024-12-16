У Тернополі лікарці комунального медичного закладу повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті дитини під час стоматологічної процедури.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, трагедія сталася 13 листопада 2023 року. Хлопчику, якому було 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічне лікування під загальним наркозом. Під час процедури у дитини почав падати тиск крові, після чого її терміново доправили у реанімаційне відділення. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер.

Попередня причина смерті, за даними судово-медичної експертизи, – гостра легенево-серцева недостатність.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної та її відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває під керівництвом Нацполіції.