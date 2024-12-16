Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
“За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, трагедія сталася 13 листопада 2023 року. Хлопчику, якому було 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічне лікування під загальним наркозом. Під час процедури у дитини почав падати тиск крові, після чого її терміново доправили у реанімаційне відділення. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер.
Попередня причина смерті, за даними судово-медичної експертизи, – гостра легенево-серцева недостатність.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваної та її відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування триває під керівництвом Нацполіції.
- На Рівненщині чоловік поранив зі зброї 4 людей
- Адвокати затягують судовий процес у справі про вбивство підлітка на фунікулері
- Вбивство підлітка на київському фунікулері: справу щодо співробітника УДО передали до суду