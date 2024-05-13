Державне бюро розслідувань розпочало слідство щодо смерті військовозобов'язаного у Саксаганському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки у Кривому Розі, яка відбулася 5 травня.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі установи.

Розслідування проводиться за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану), а всі дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз слідчі здійснюють необхідні експертні дослідження.

Крім того, поліція також розслідує смерть чоловіка за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У Саксаганському ТЦК у Кривому Розі 5 травня повідомили, що чоловік помер внаслідок раптового погіршення стану здоров’я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

У Криворізькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону почато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Родина померлого 8 травня прибула на опізнання тіла. Сестра загиблого, Оксана Рубекіна, яка була присутня під час опізнання, зауважила, що тіло мало численні забої та синці.