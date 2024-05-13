Про це Суспільному повідомили у пресслужбі установи.
Розслідування проводиться за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану), а всі дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз слідчі здійснюють необхідні експертні дослідження.
Крім того, поліція також розслідує смерть чоловіка за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
У Саксаганському ТЦК у Кривому Розі 5 травня повідомили, що чоловік помер внаслідок раптового погіршення стану здоров’я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.
У Криворізькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону почато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Родина померлого 8 травня прибула на опізнання тіла. Сестра загиблого, Оксана Рубекіна, яка була присутня під час опізнання, зауважила, що тіло мало численні забої та синці.
- Смерть мобілізованого у ТЦК Кривого Рогу: мати підозрює насильницькі дії, прокуратура говорить про можливе перевищення службових повноважень
- На території ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов’язаний; кажуть, що були “ознаки епілептичного нападу”
- Військовозобов’язаний, який прямував до навчального центру, помер в наслідок епілептичного приступу