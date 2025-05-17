На початку травня в Бердичівській міській лікарні сталася трагічна подія: під час пологів помер новонароджений хлопчик. Батьки дитини звинувачують лікаря, який приймав пологи, у смерті свого сина.

У програмі “Тиждень” обговорювали цю ситуацію, зокрема, згадали про судове рішення 2012 року, яке стосувалося поновлення лікаря на посаді після його звільнення з медичного закладу.

Мати загиблого хлопчика, Ольга Ігнатюк, висловила переконання, що смерть її сина стала наслідком неналежних дій лікаря під час пологів. Наразі цю справу розслідує поліція.

Журналісти також поспілкувалися з лікарем, який приймав пологи, а також з представниками поліції та державних установ. Вони також зустрілися з двома матерями, які пережили втрату дітей після пологів.