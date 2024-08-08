Центральна окружна прокуратура Дніпра розпочала досудове розслідування через смерть в російському полоні "азовця" Олександра Іщенка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці розслідують обставини загибелі захисника полку «Азов» внаслідок отриманих в полоні травм.

У відомстві додали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

“Інформація, яку ми маємо в кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини і безпосередньо віддають відповідні злочинні накази”, — наголосив генпрокурор Андрій Костін.

Загалом на сьогодні розслідується вбивство 64 українських військовополонених Збройними силами РФ. Потерпілими від тортур визнано понад 2200 військовополонених.