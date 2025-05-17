У лікарні померла жінка, яка отримала серйозні травми під час атаки на Одещину 16 травня. Цю інформацію підтвердила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан.

Жінка зазнала опіків на 80% поверхні тіла, включаючи голову, тулуб, а також обидві верхні та нижні кінцівки. Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії під постійним наглядом лікарів та реаніматологів. Медичний персонал вживав усіх необхідних заходів для лікування опікової хвороби, намагаючись подолати опіковий шок та надати термінову допомогу.

За інформацією прокуратури, загиблій жінці було 55 років.

Деталі атаки на Одещину 16 травня

У ніч на 16 травня в Одеській області двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Повітряні сили повідомили про переміщення безпілотних літальних апаратів з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.

В результаті атаки троє людей отримали травми і були госпіталізовані. Серед постраждалих були двоє чоловіків та жінка, які зазнали мінно-осколкових поранень, переломів та термічних опіків, перебуваючи вдома. На жаль, 17 травня стало відомо про смерть жінки в лікарні.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок російської атаки також було зруйновано будинок директора Одеського зоопарку, що свідчить про серйозні наслідки цієї агресії.