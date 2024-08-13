Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Аварія сталася сьогодні о 07:45 на автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.
Водій автобуса “ЛАЗ Лайнер” перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих із селища Любар Житомирської області у с. Микуличин Івано-Франківської області.
За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Всього в автобусі знаходилися 23 особи, з яких 19 дітей, 2 супроводжуючі групу дорослих та 2 водії.
Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Точна кількість травмованих встановлюється.
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