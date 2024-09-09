Уночі 9 вересня на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Дороговиж, Стрийського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажної фури. У результаті ДТП загинув водій автобуса, ще 9 пасажирів шпиталізували.

Про це йдеться у повідомленні поліції Львівщини.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги”, — зазначили у поліції.

Також вказано, що внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Дев’ятеро пасажирів автобуса – мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози.