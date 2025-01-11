Про це повідомляє пресслужба ДСНС України та поліція Києва.

Попередньо встановлено, що сьогодні близько 18:30 68-річний водій автомобіля Hyundai,  рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes, що рухався у зустрічному напрямку. 

Внаслідок зіткнення водій та пасажирка мінівена Hyundai загинули на місці, їх тіла деблокували надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту.

Хлопчик 4-х років, який перебував в авто, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. 

Також травми отримали троє пасажирів автобуса, серед яких 6-річна дитина. Медики госпіталізували всіх потерпілих до лікарні. 