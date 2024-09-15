Про це повідомляє поліція Вінницької області.
За попередньою інформацією слідства, неподалік с. Райгород Гайсинського району 30-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, житель м. Бровари Київської області, під час об’їзду дерева, яке упало на проїзну частину дороги, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом, під керуванням 50-річного одесита, який рухався у зустрічному напрямку.
“Внаслідок ДТП пасажири легковика: однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, якому 17 вересня мало виповнитись 16 років, загинули. Ще одна 24-річна пасажирка із травмами госпіталізована до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Автомобілі поміщено на арештмайданчик. У водіїв здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Обставини ДТП ще встановлюються.
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