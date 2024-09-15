Близько 22-ї години 14 вересня до поліції надійшло повідомлення про аварію між легковиком і вантажівкою у Гайсинському районі Вінницької області. Внаслідок зіткнення транспортних засобів двоє неповнолітніх пасажирів Chevrolet загинули.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, неподалік с. Райгород Гайсинського району 30-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, житель м. Бровари Київської області, під час об’їзду дерева, яке упало на проїзну частину дороги, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом, під керуванням 50-річного одесита, який рухався у зустрічному напрямку.

“Внаслідок ДТП пасажири легковика: однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, якому 17 вересня мало виповнитись 16 років, загинули. Ще одна 24-річна пасажирка із травмами госпіталізована до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик. У водіїв здійснено забір крові для проведення експертизи на стан сп’яніння. Обставини ДТП ще встановлюються.