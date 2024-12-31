Про це повідомляє Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.
“30 грудня о 21:49 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-09 “Мукачево-Львів” у селі Насташине, Бурштинської ТГ, Івано-Франківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце, деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчат, а також трьох хлопців, народжених у 2004, 2006 та 2008 роках.
Для ліквідації наслідків ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці працював психолог ГУ ДСНС, який надавав психологічну підтримку очевидцям та родичам загиблих.
Подія класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
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