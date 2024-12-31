Учора, 30 грудня, в Івано-Франківській області, у селі Насташине, сталася трагедія на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів". У результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули п’ятеро осіб.

Про це повідомляє Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

“30 грудня о 21:49 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-09 “Мукачево-Львів” у селі Насташине, Бурштинської ТГ, Івано-Франківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце, деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчат, а також трьох хлопців, народжених у 2004, 2006 та 2008 роках.

Для ліквідації наслідків ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці працював психолог ГУ ДСНС, який надавав психологічну підтримку очевидцям та родичам загиблих.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.