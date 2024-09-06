У четвер, 5 вересня, на Одещині водій BMW врізався у вантажівку. Загинули діти керманича – 10 та 16 років, які їхали на відпочинок.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

“Унаслідок автопригоди, що сталася 5 вересня, близько 18:00, на трасі “Київ – Одеса” поблизу села Малинівка, загинули дві дитини, ще двоє чоловіків доставлені до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, водій BMW, їдучи з Житомирської області в Одесу на відпочинок зі своїми синами, не врахував погодні умови, не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого не впорався з керуванням на слизькій від дощу дорозі та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з вантажним автомобілем “IVECO” під керуванням жителя Волинської області, що рухався у зустрічному напрямку.