Найкращим цей показник є у Рівненській – 1,6 разів, Закарпатській та Волинській областях – 1,7 разів, Києві – 1,8 разів, Чернівецькій – 1,9 та Львівській областях – два рази.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У 2024 році, порівняно з 2023-м, кількість народжених скоротилася на 10,71 тисячі, або 5,7%, а кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тисячі.

Водночас, згідно з даними Мін’юсту, у другому півріччі динаміка показників трішки покращилась: кількість зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% – до 89,02 тисячі, тоді як число смертей скоротилося на 2,7% – до 244,12 тисячі.

Найгірший показник відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених – у Херсонський та Донецькій областях – відповідно 11 та 8,5 раза. Погані показники також зафіксовані в Запорізькій та Сумській областях – 4,7, Харківській – 4,5 та Чернігівській областях – 4,4 раза.

Найкращий вищевказаний показник – у Рівненській (1,6 раза), Закарпатській та Волинській областях (1,7 раза), Києві (1,8 раза), Чернівецькій (1,9 раза) та Львівській областях (2 рази).

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн осіб.