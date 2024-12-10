Про це повідомляє NV, посилаючись на дані Мін’юсту.
За прогнозами, коефіцієнт народжуваності на одну жінку в 2024 році становитиме лише 0,6, що втричі менше від рівня, необхідного для стабільного відтворення населення.
Загалом у 2023 році народилося понад 187 тисяч немовлят, що вже було найнижчим показником за всю історію незалежності.
Ситуація в Україні відображає не лише наслідки військових дій, але й глобальні тенденції. Смертність у країні досягла 18,6 на 1 000 осіб, що є найвищим показником у світі. Для порівняння, Литва, яка займає друге місце за смертністю, фіксує 15 смертей на 1 000 жителів, а Сербія — 14,9.
Проте негативні демографічні процеси зачіпають не лише Україну. Європейський Союз також зіткнувся із рекордно низьким рівнем народжуваності у 2023 році.
Наприклад, в Італії за перше півріччя 2024 року коефіцієнт становив 6,5 народжень на 1 000 осіб, що лише трохи перевищує українські показники.
Попри глибоку кризу, історичний досвід України свідчить, що суспільство має потенціал для часткового відновлення. У періоди стабільності народжуваність демонструвала зростання, зокрема в 2008-2013 роках, коли кількість новонароджених щороку сягала пів мільйона.
Експерти вважають, що при покращенні соціально-економічних умов багато сімей можуть повернутися до планування дітей, хоча рівень збільшення населення залишається під питанням.
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