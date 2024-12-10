Станом на 2024 рік в Україні смертність перевищує народжуваність утричі. З січня по червень цього року народилося лише 87 655 дітей, тоді як померло 250 972 громадяни.

Про це повідомляє NV, посилаючись на дані Мін’юсту.

За прогнозами, коефіцієнт народжуваності на одну жінку в 2024 році становитиме лише 0,6, що втричі менше від рівня, необхідного для стабільного відтворення населення.

Загалом у 2023 році народилося понад 187 тисяч немовлят, що вже було найнижчим показником за всю історію незалежності.

Ситуація в Україні відображає не лише наслідки військових дій, але й глобальні тенденції. Смертність у країні досягла 18,6 на 1 000 осіб, що є найвищим показником у світі. Для порівняння, Литва, яка займає друге місце за смертністю, фіксує 15 смертей на 1 000 жителів, а Сербія — 14,9.

Проте негативні демографічні процеси зачіпають не лише Україну. Європейський Союз також зіткнувся із рекордно низьким рівнем народжуваності у 2023 році.

Наприклад, в Італії за перше півріччя 2024 року коефіцієнт становив 6,5 народжень на 1 000 осіб, що лише трохи перевищує українські показники.

Попри глибоку кризу, історичний досвід України свідчить, що суспільство має потенціал для часткового відновлення. У періоди стабільності народжуваність демонструвала зростання, зокрема в 2008-2013 роках, коли кількість новонароджених щороку сягала пів мільйона.

Експерти вважають, що при покращенні соціально-економічних умов багато сімей можуть повернутися до планування дітей, хоча рівень збільшення населення залишається під питанням.