Поліція Смілянського району вжила заходів через російську музику в кафе

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Смілянському районі правоохоронці вжили заходів проти власника кафе, де відвідувачі насолоджувалися російською музикою. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.

Згідно з її словами, інформація про даний випадок надійшла до поліції через соціальні мережі.

“У місцевих телеграм-каналах зʼявилося відео, на якому відпочивальники гучно слухають музику російського виконавця в центрі села Балаклея. Поліцейські провели з власником кафе, де вмикали російську музику, профілактичну бесіду.” – Зоя Вовк, речниця ГУ Нацполіції в Черкаській області

Окрім цього, на власника закладу було складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується дрібного хуліганства.