Поліція Смілянського району вжила заходів через російську музику в кафе

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Смілянському районі правоохоронці вжили заходів проти власника кафе, де відвідувачі насолоджувалися російською музикою. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк.
Згідно з її словами, інформація про даний випадок надійшла до поліції через соціальні мережі.
“У місцевих телеграм-каналах зʼявилося відео, на якому відпочивальники гучно слухають музику російського виконавця в центрі села Балаклея. Поліцейські провели з власником кафе, де вмикали російську музику, профілактичну бесіду.”
Окрім цього, на власника закладу було складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується дрібного хуліганства.
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