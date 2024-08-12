Про це на брифінгу в Києві заявив сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь.

“Прорив у Курську на фронті є історичним. Це масштабний прорив. Хороші новини, великі новини, що обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони візьмуть війська з інших місць. Вони використовуватимуть ресурси на цьому фронті, який вже був встановлений. Але велика новина полягає в тому, що Україна зараз в Росії. Вона приносить боротьбу в Росію”, — сказав сенатор.

За його словами, сенатори хочуть передати адміністрації президента США Джо Байдена повідомлення, що “слід надати Україні більше гнучкості у використанні наданої зброї, щоб вдарити глибше за лінії, що існують зараз”.

“Є обмеження та питання дозволів, сподіваємося, що їх вдасться подолати. Така більша влада є надзвичайно важливою як з точки зору тактики, так і стратегії в цілому. Ми будемо працювати над отриманням ще більших ресурсів”, — зазначив Блюменталь.

Своєю чергою сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що операція ЗСУ у Курській області — це “сміливо, геніально та чудово”.

“Що я думаю про Курськ? Сміливо, геніально, чудово. Продовжуйте в тому ж дусі. Путін розпочав це, дайте йому урок”, — сказав він.

Американський законодавець переконаний, що Україна має повне право проводити військові операції на території РФ, щоб захистити себе.

Він додав, що коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення, багато хто не вірив, що Україна вистоїть. Проте, як сказав Грем, Україна не тільки стоїть, але й процвітає.