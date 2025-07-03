Укуси змій в Україні 2025: статистика, поради та перша допомога

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З квітня по червень 2025 року в Україні зареєстровано 20 випадків звернень за медичною допомогою через укуси змій, серед яких п’ятеро постраждалих – діти. Цю інформацію оприлюднив Центр громадського здоров’я України.

Цей показник на 29 випадків менший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Укуси змій були зафіксовані в таких областях: Львівська – 12 випадків, Житомирська – 6 випадків, Закарпатська – 1 випадок, Кіровоградська – 1 випадок.

Змії зазвичай мешкають у заболочених місцях, на зарослих берегах водойм, у горах та степах. Щоб зменшити ризик укусу, експерти рекомендують носити щільні штани та високі закриті черевики, заправляти штанини всередину, а перед тим, як сісти на траву чи камінь, постукати по них палицею, щоб налякати змію.

Якщо ви помітили змію, не намагайтеся наблизитися до неї і уникайте різких рухів, дочекайтеся, поки вона відповзе. У повідомленні підкреслюється:

“Навіть якщо ви боїтеся змій, не вбивайте їх – вони відіграють важливу роль в екосистемі.” – Центр громадського здоров’я України

В Україні існує три види отруйних змій: гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського. Проте жодна з них не є смертельно отруйною для здорової дорослої людини. Змії активні з квітня до пізньої осені і часто ховаються у старих пеньках, копицях сіна, під камінням або стовбурами повалених дерев.

При укусі змії на місці укусу з’являється болючий набряк з дрібними крововиливами. Отрута швидко впливає на життєво важливі системи організму, що може призвести до загальної слабкості, зниження тиску, головного болю, запаморочення, задишки, набряку тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Постраждалого слід терміново доставити до лікарні або викликати швидку допомогу. Якщо це неможливо, необхідно надати першу домедичну допомогу: відвести людину з місця укусу, звільнити кінцівку від одягу та прикрас, заспокоїти постраждалого, знерухомити кінцівку, продезінфікувати рану та накласти стерильну пов’язку, дати антигістамінні препарати і транспортувати до медичного закладу.

Не рекомендується висмоктувати отруту, накладати турнікет або джгут, припікати місце укусу та вживати алкоголь, оскільки це може погіршити стан постраждалого.

Укуси змій особливо небезпечні для людей з хронічними захворюваннями, схильністю до алергій, дітей та людей похилого віку.