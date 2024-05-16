Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Йдеться, що за спостереженнями спецслужб США, в останні місяці РФ активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Це відбувається на тлі сплеску російських атак на північному сході України, однак за словами неназваного посадовця, така тенденція зростала протягом кількох місяців до цього і є відображенням загальної “грізності” Зеленського як президента воєнного часу впродовж понад двох років.

“Я б пов’язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається стабільним, відданим і критично важливим лідером своєї країни”, – додав співрозмовних видання.

В статті йдеться, що кампанія з дискредитації українського лідера включає два основні напрямки: відхід Сил оборони з Авдіївки у Донецькій області та відкладені через воєнний стан вибори прездента, що мали відбутися навесні цьогоріч.

Колишній співробітник Ради національної безпеки Гевін Уайлд висловив думку, що дезінформація на цьому етапі війни має сумнівну ефективність.

“Я скептично ставлюся до того, що всі ці наративи роблять щось більше, ніж просто проповідують вже наверненим. Росія завжди намагалася очорнити Зеленського, і за два з гаком роки цієї війни, мабуть, не так вже й багато залишилося тих, хто сидить на паркані, кого можна підштовхнути вліво чи вправо щодо проведення виборів Зеленським чи утримання Авдіївки українськими військами”, – сказав він.