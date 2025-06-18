У Бердянську застрелили колаборанта Михайла Грицая – ГУР МО України

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України
18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, було застрелено так званого мера міста Михайла Грицая. Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
“18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.”
Згідно з інформацією відомства, Михайло Грицай проживав у Бердянську і після окупації міста вирішив співпрацювати з Російською Федерацією. Він обіймав посаду так званого тимчасово виконуючого обов’язки міського голови, а також був заступником з питань інфраструктури, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в окупаційній адміністрації.
Грицай отримав заочну підозру у кримінальному провадженні, яке було відкрито 1 квітня 2022 року, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що стосується державної зради.
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