У екопарку, розташованому неподалік Харкова, сталася дивовижна подія: тигриця, яка нещодавно стала матір’ю, відмовилася від своїх малюків. Проте, на щастя, маленькі тигренята знайшли несподівану опіку – собака, яка взяла їх під своє крило і тепер дбайливо піклується про них.

Причини відмови тигриці можуть бути пов’язані зі стресом або іншими факторами, які завадили їй виконувати свої материнські обов’язки. Працівники екопарку були стурбовані долею малюків і шукали способи, як забезпечити їм належний догляд та захист.

Неочікувано на допомогу прийшла собака, яка проявила свої материнські інстинкти. Вона не лише зігріває тигренят, але й годує їх та охороняє, що викликало захоплення у працівників парку та відвідувачів.

Цей випадок яскраво демонструє, як тварини можуть бути соціальними і як інстинкти піклування можуть проявлятися навіть між різними видами. Працівники екопарку продовжують уважно спостерігати за тигренятами та собакою, щоб переконатися, що малюки ростуть здоровими і в безпеці.

Історія тигриці та її незвичайної опікунки вже привернула увагу місцевих ЗМІ, підкреслюючи важливість турботи про тварин у неволі та роль співробітників екопарків у збереженні рідкісних видів.